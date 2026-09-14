L'ultima erede Getty si sposa in minigonna in versione "Sex and the City"

Isabel Getty, cantante e modella, non ha rinunciato al suo stile “rock chic” neanche il giorno del suo matrimonio al Chelsea Town Hall, dove giovedì ha sposato il compagno Faris McKinnon, 41 anni. Niente abito lungo e bianco: Isabel ha scelto una minigonna abbinata a una giacca aderente, con un cappellino a forma di tamburello e altissimi tacchi di Manolo Blahnik in blu cobalto, quelli di Carrie Bradshaw in "Sex and the City". Presente anche il figlio della coppia, Viggo. I festeggiamenti sono proseguiti all’Harry’s Bar, un club privato a Mayfair.
Isabel è la figlia di Christopher Getty, nipote del magnate del petrolio J. Paul Getty, che un tempo era l’uomo più ricco del mondo. Sua madre, Pia, è una delle famose sorelle Miller, che hanno dominato la scena mondana newyorkese negli anni ’80. Sua zia, Marie-Chantal, è sposata con il principe ereditario Pavlos, membro della famiglia reale greca destituita, mentre la terza sorella, Alexandra, è stata sposata con il principe Alexander von Furstenberg. Non è la prima volta, tra l'altro, che un matrimonio Getty si festeggia in minigonna: la modella Talitha indossò una minigonna per sposare John Paul Getty Jr nel dicembre 1996.
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© Instagram | Il matrimonio dei Me Contro Te
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