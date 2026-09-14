L'ultima erede Getty si sposa in minigonna in versione "Sex and the City"

Isabel Getty, cantante e modella, non ha rinunciato al suo stile “rock chic” neanche il giorno del suo matrimonio al Chelsea Town Hall, dove giovedì ha sposato il compagno Faris McKinnon, 41 anni. Niente abito lungo e bianco: Isabel ha scelto una minigonna abbinata a una giacca aderente, con un cappellino a forma di tamburello e altissimi tacchi di Manolo Blahnik in blu cobalto, quelli di Carrie Bradshaw in "Sex and the City". Presente anche il figlio della coppia, Viggo. I festeggiamenti sono proseguiti all’Harry’s Bar, un club privato a Mayfair.