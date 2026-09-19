Una sequenza di immagini che racconta la quotidianità senza troppi filtri: Elisabetta Canalis condivide sui social diversi momenti delle sue giornate, alternando scatti più informali ad altri dedicati alla cura del proprio look. Tra i selfie c'è anche quello davanti allo specchio, mentre si trucca, uno dei gesti più semplici della routine personale che sui social diventa un piccolo ritratto di vita quotidiana. A colpire, ancora una volta, è la forma fisica della showgirl, che a 48 anni continua a dedicare grande attenzione al benessere e al fitness. Il fisico tonico e asciutto spicca nei diversi scatti e si inserisce in uno stile di vita che l'ex velina ha spesso raccontato attraverso i suoi canali social.