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© Instagram | David e Victoria Beckham festeggiano i 27 anni di matrimonio
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ANNIVERSARIO SOCIAL

David e Victoria Beckham: auguri social per l'anniversario

Tra post, stories e ricordi condivisi sui social, la coppia ripercorre quasi tre decenni d'amore e quattro figli insieme

04 Lug 2026 - 15:55
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