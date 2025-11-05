Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
People
1 di 18
© Tgcom24
© Tgcom24
© Tgcom24

© Tgcom24

© Tgcom24

a windsor

David Beckham nominato baronetto da re Carlo

Alla cerimonia ha partecipato tutta la famiglia, fatta eccezione per Brooklyn e sua moglie Nicola Peltz

05 Nov 2025 - 10:59
18 foto
david beckham
gossip