Da Emma Marrone a Elisabetta Gregoraci, le vip non sfuggono ai paparazzi

Parata di stelle in centro a Milano, dove le vip si aggirano tra negozi e showroom e non sfuggono ai flash dei paparazzi. Con il suo bomber coloratissimo, Emma Marrone cattura l'attenzione durante la sua passeggiata solitaria in Brera. Elisabetta Gregoraci saluta i fotografi e si presta sorridente ai flash. In centro c'è anche Chiara Ferragni con un top cortissimo che scopre la pancia e i jeans neri strappati, mentre Beatrice Valli e Veronica Ferraro (più autunnali negli outfit) si perdono in chiacchiere e sorrisi tra una foto e l'altra. E poi ci sono Ambra Angiolini, Cristina Buccino, Francesca Sofia Novello... guardale nella gallery.