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Due gocce d'acqua

Clementine Vaughn, la figlia di Claudia Schiffer e la somiglianza con la madre

La 22enne si sta ritagliando un percorso personale tra moda, arte e fotografia

11 Nov 2026 - 09:00
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Nata l’11 novembre 2004 da Claudia Schiffer e Matthew Vaughn, Clementine è cresciuta nella riservata campagna inglese con i fratelli Caspar e Cosima. Decisamente somigliante alla madre, si sta ritagliando un percorso personale tra moda, arte e fotografia, celebrato anche da British Vogue. Appassionata di collage e disegno, condivide con la supermodella un forte legame attraverso il guardaroba vintage degli anni '90. Mentre cresce l'attesa per il suo esordio al Ballo delle Debuttanti a Parigi, si conferma una creativa pronta a brillare.

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