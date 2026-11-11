Nata l’11 novembre 2004 da Claudia Schiffer e Matthew Vaughn, Clementine è cresciuta nella riservata campagna inglese con i fratelli Caspar e Cosima. Decisamente somigliante alla madre, si sta ritagliando un percorso personale tra moda, arte e fotografia, celebrato anche da British Vogue. Appassionata di collage e disegno, condivide con la supermodella un forte legame attraverso il guardaroba vintage degli anni '90. Mentre cresce l'attesa per il suo esordio al Ballo delle Debuttanti a Parigi, si conferma una creativa pronta a brillare.