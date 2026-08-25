Claudia Schiffer festeggia (in bikini) 56 anni da top

© Instagram | Claudia Schiffer
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Il 25 agosto 2026 Claudia Schiffer ha spento 56 candeline. In occasione del suo compleanno, la top model tedesca ha pubblicato alcune nuove foto su Instagram, nelle quali si è mostrata ai follower in una forma fisica smagliante, frutto di un’alimentazione sana e di un regime di allenamento che comprende attività come la danza, il pilates e gli esercizi con i pesi. Come dichiarato da lei stessa, più che mantenere intatta la bellezza, il suo obiettivo è restare in salute, concentrandosi tanto sul corpo quanto sulla mente.
Nelle nuove foto Claudia Schiffer sfoggia la sua celebre chioma bionda, "abbinandola" a un bikini rosa e a un paio di occhiali da sole con la montatura bianca. In occasione del compleanno la top model ha deciso di concedersi una piacevole giornata in piscina, approfittando di una giornata estiva caratterizzata da un cielo terso. Nella didascalia che accompagna gli scatti, Schiffer ha scritto: "Sono grata per un altro giro intorno al sole". Inoltre, sulle storie ha condiviso una foto nella quale si possono vedere tre palloncini, due a forma di farfalla e uno raffigurante il volto di Claudia Schiffer da bambina. La modella ha anche ripubblicato alcuni dei numerosi auguri che ha ricevuto nelle ultime ore.
Nel corso di una recente intervista, Claudia Schiffer ha spiegato che con il passare del tempo ha imparato a dare più importanza alla salute che alla perfezione estetica. Per restare in forma, la top model si allena quasi ogni giorno, alternando allenamenti dedicati al sollevamento pesi ad altri incentrati sullo stretching e sul pilates. Non ha rinunciato neppure alla danza, arrivando a inserire alcuni movimenti legati alla disciplina nei suoi allenamenti quotidiani. Altre attività salutari che ama fare sono le camminate all’aperto, spesso in compagnia dei suoi cani, e le partite a tennis.
Schiffer si prende cura anche della propria salute mentale, ritagliandosi ogni giorno del tempo da dedicare agli esercizi di respirazione. Inoltre ama meditare e utilizza un dispositivo per monitorare la qualità del suo riposo, intervenendo quando necessario per migliorarla.
Non manca un occhio di riguardo per l’alimentazione: la modella tende a mettere sulla propria tavola alimenti naturali e poco lavorati, cercando di evitare il più possibile i prodotti industriali e limitando gli zuccheri. Inoltre, beve molta acqua per restare idratata. Quando vuole togliersi uno sfizio, la scelta ricade spesso sulla cucina italiana, ricca di cibi a cui non sa dire di no, come la pasta e la pizza.
© IPA | Claudia Schiffer, Eva Herzigova, Naomi Campbell, Carla Bruni e Kate Moss in passerella a Parigi nel 1994 per le collezioni prêt-à-porter di Chanel
© IPA | Claudia Schiffer, Eva Herzigova, Naomi Campbell, Carla Bruni e Kate Moss in passerella a Parigi nel 1994 per le collezioni prêt-à-porter di Chanel