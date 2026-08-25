Claudia Schiffer festeggia (in bikini) 56 anni da top

Nelle nuove foto Claudia Schiffer sfoggia la sua celebre chioma bionda, "abbinandola" a un bikini rosa e a un paio di occhiali da sole con la montatura bianca. In occasione del compleanno la top model ha deciso di concedersi una piacevole giornata in piscina, approfittando di una giornata estiva caratterizzata da un cielo terso. Nella didascalia che accompagna gli scatti, Schiffer ha scritto: "Sono grata per un altro giro intorno al sole". Inoltre, sulle storie ha condiviso una foto nella quale si possono vedere tre palloncini, due a forma di farfalla e uno raffigurante il volto di Claudia Schiffer da bambina. La modella ha anche ripubblicato alcuni dei numerosi auguri che ha ricevuto nelle ultime ore.