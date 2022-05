08 maggio 2022 11:54

Chiara Ferragni, festa nella notte a Palermo

Chiara Ferragni ha deciso di festeggiare in grande i suoi primi 35 anni. Così, su un volo privato, ha portato a Palermo gli amici più cari. Con i quali ha festeggiato di giorno e anche di notte. Con una cena romantica e sofisticata in cui è apparsa elegantissima in nero. "E' la festa dell'anno", ripete nelle storie di Instagram l'amico Luis Sal. Mentre l'influencer posta il biglietto d'amore, scritto a penna, dal marito Fedez: "Grazie per essere la mia roccia, la compagna di viaggio migliore che si possa desiderare, grazie per essermi stata accanto in questo periodo difficile, per sempre tuo, F".