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REVENGE DRESS

Chiara Ferragni, abito mozzafiato sul red carpet de "Il diavolo veste Prada 2": le foto

L'abito scelto dall'influencer suona come una replica elegante a chi la voleva "a pezzi" dopo la notizia dell'attesa di Giulia Honegger

23 Apr 2026 - 17:23
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