Dopo due anni vissuti lontano dai riflettori e protetti da una rigorosa discrezione, si conclude la storia d'amore tra Charlotte Casiraghi e lo scrittore Nicolas Mathieu. Secondo il magazine Voici, la rottura sarebbe arrivata alla fine dell’estate a causa di differenti visioni sul futuro. Charlotte, già madre di due figli, desiderava infatti allargare la famiglia, mentre l'autore francese, vincitore del Prix Goncourt, non condivideva lo stesso progetto. Legati dalla comune passione per la letteratura e la filosofia, i due avevano condiviso apparizioni pubbliche e persino un'adozione di coppia.