Chanel Totti con le amiche in Marocco

Chanel Totti, 19 anni, si regala qualche giorni di svago in Marocco, a Marrakech. Tra una tappa al Museo Yves Saint Laurent e una cena fuori con le amiche, la figlia di Ilary Blasi condivide sui social alcuni momenti di questa vacanza in cui sfoggia il look che è diventato ormai il suo tratto distintivo: capelli lunghissimi e liscissimi, con la riga in mezzo. Chanel, solo qualche settimana fa, aveva raccontato a Verissimo il suo desiderio di avere presto un figlio: "Mi piacerebbe tantissimo diventare mamma giovane per avere quel legame che io ho con la mia, avere pochi anni di differenza per poter crescere insieme".