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L'EX SUPER MODELLA

Carla Bruni, le foto dell'ex super modella tra passato e presente

L'ex première ha raccontato la verità sul rapporto con l'alcol e la malattia, tenuta segreta a lungo; le foto che raccontano questi anni

30 Ott 2026 - 13:42
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