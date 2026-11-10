Can Yaman festeggia il compleanno a Milano con la mamma e gli amici

Can Yaman ha festeggiato il suo 37esimo compleanno a Milano con la mamma e gli amici, come ha mostrato lui stesso sui social attraverso due caroselli di foto. A "Il Festival dello Spettacolo", il grande evento firmato "TV Sorrisi e Canzoni" che si è svolto a Milano dal 6 all'8 novembre, l'attore turco aveva annunciato la presenza della madre in città per i festeggiamenti. "Venuto per il Telegatto, restato per il party di compleanno. Milano, tu sai come far sentire un ragazzo speciale", ha scritto in uno dei post a tema.