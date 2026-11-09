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DAI SOCIAL

Brooklyn Beckham e Nicola Peltz: le foto della fuga romantica a New York

La coppia sembra più affiatata che mai negli scatti del loro viaggio d'amore nella Grande Mela

09 Nov 2026 - 13:00
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L'attrice Nicola Peltz (31 anni) e il marito Brooklyn Beckham (27 anni) hanno condiviso sui social alcuni momenti di una breve e gioiosa vacanza d'amore a New York. Tra scatti che li ritraggono durante passeggiate serali, coccole ai cani, ammirando lo skyline da una vettura cabriolet e in hotel, la coppia appare più affiatata e innamorata che mai. Un'immagine particolarmente divertente e spontanea cattura Nicola mentre si allena in volo, aggiungendo un tocco di tenerezza e ilarità al racconto social.

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