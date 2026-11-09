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Tale padre tale figlio

Esordio col botto nel bodybuilding per il figlio di Arnold Schwarzenegger

Joseph Baena si prende il quinto posto alla sua prima gara da professionista

09 Nov 2026 - 15:47
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Joseph Baena, figlio ventinovenne di Arnold Schwarzenegger, ha debuttato tra i professionisti del bodybuilding naturale alla INBA PNBA Pro/Am World Cup in California, conquistando il quinto posto nella Classic Physique Open. Alla sua terza gara in assoluto e preparatosi senza un allenatore fisso, Baena si è detto orgoglioso del risultato, proprio quello prefissato alla vigilia. Consapevole dei margini di miglioramento e grato al supporto di familiari e amici, tra cui il padre, l'atleta guarda già al futuro per continuare a crescere.

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