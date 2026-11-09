Esordio col botto nel bodybuilding per il figlio di Arnold Schwarzenegger

Joseph Baena, figlio ventinovenne di Arnold Schwarzenegger, ha debuttato tra i professionisti del bodybuilding naturale alla INBA PNBA Pro/Am World Cup in California, conquistando il quinto posto nella Classic Physique Open. Alla sua terza gara in assoluto e preparatosi senza un allenatore fisso, Baena si è detto orgoglioso del risultato, proprio quello prefissato alla vigilia. Consapevole dei margini di miglioramento e grato al supporto di familiari e amici, tra cui il padre, l'atleta guarda già al futuro per continuare a crescere.