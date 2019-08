Beppe Sala e Ghali, la strana coppia insieme a Formentera

Due milanesi d'eccezione in trasferta a Formentera. Beppe Sala e Ghali si sono incontrati sull'isola, dove il sindaco di Milano sta trascorrendo le vacanze insieme alla compagna Chiara Bazoli. Non poteva mancare lo scatto celebrativo per i social network. "La strana coppia a pranzo, con vino rosè (Ma quanto sei alto?)" ha scritto il primo cittadino nella didascalia della foto su Instagram. "La prossima partita in squadra insieme sindaco" commenta Ghali. Infatti come testimoniano le stories pubblicate dal rapper i due si sono affrontati in una partita di calcetto. Dai follower di Sala sono arrivati messaggi affettuosi e divertenti: "Comunque rappa molto meglio il nostro sindaco", si legge tra i commenti.