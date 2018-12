Belen, che storia nella vasca da bagno!

Una vasca da bagno colma d'acqua, qualche bollicina in superficie e due chilometriche gambe lunghe che fanno capolino in un video semplice e sensuale. Belen Rodriguez torna a sedurre come solo lei sa fare. Non servono grande mise e nemmeno tanta scenografia, è sufficiente qualche scorcio di pelle nuda, il suo fisico in acqua, lo sguardo seducente e la voglia di immaginarsela nella vasca distesa, rilassata e sex bomb. Non c'è... storia, Belen resta la più hot.