Sofia Vergara ha finalmente visto dal vivo, sul Gran Malecón di Barranquilla, la statua in bronzo di 7,5 metri a lei dedicata, inaugurata nel luglio 2025 per il suo 53° compleanno mentre era in Sardegna. Realizzata dall'artista locale Yino Márquez - già autore del monumento a Shakira -, l'opera ritrae l'attrice con un braccio verso una stella e un abito blu legato a fiume e Caraibi, su pelle dorata in omaggio ai cittadini. Commossa, ha ricevuto una miniatura della scultura, ricordato le proprie radici e il figlio Manolo, ed esortato i giovani a credere nei grandi sogni.