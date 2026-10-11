Ambra Angiolini e Pico Cibelli sempre più innamorati. Dopo i primi scatti insieme, il presidente di Warner Music Italia ha condiviso sui social una romantica dichiarazione d'amore all'attrice. Una nuova tappa della loro relazione, che negli ultimi mesi hanno raccontato anche attraverso le fotografie pubblicate su Instagram. Dal bacio a Venezia, davanti alla Basilica di San Marco, ai selfie sorridenti, fino ai momenti più spensierati con un enorme peluche verde tra le braccia: tutti i momenti teneri che la coppia ha scelto di condividere dall'inizio del 2026 a oggi.