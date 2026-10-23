© Instagram | Alice Campello e Alavaro Morata, le foto romantiche della coppia
© Instagram | Alice Campello e Alavaro Morata, le foto romantiche della coppia
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Per il compleanno del calciatore, l'influencer condivide su Instagram una serie di scatti di coppia tra baci al tramonto e abbracci in barca
Baci al tramonto, abbracci in barca e primi piani in bianco e nero. Alice Campello, 31 anni, festeggia il 34esimo compleanno di Alvaro Morata condividendo su Instagram alcuni degli scatti più romantici della coppia. Le fotografie raccontano la loro complicità lontano dai riflettori: in una si baciano davanti al mare, con il cielo che si tinge dei colori del tramonto; in un'altra si stringono a bordo di uno yacht, mentre un primo piano in bianco e nero immortala un altro bacio.
A fare da cornice alle immagini, una dedica nella quale l'influencer ripercorre gli anni trascorsi insieme e racconta quanto sia orgogliosa del padre dei suoi quattro figli. "Ho la fortuna di essere cresciuta insieme a te", scrive Alice, prima di concludere con un tenero "Buon compleanno, papi". Un album di ricordi condivisi che celebra il loro legame, anche dopo le difficoltà attraversate negli ultimi anni.