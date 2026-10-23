Baci al tramonto, abbracci in barca e primi piani in bianco e nero. Alice Campello, 31 anni, festeggia il 34esimo compleanno di Alvaro Morata condividendo su Instagram alcuni degli scatti più romantici della coppia. Le fotografie raccontano la loro complicità lontano dai riflettori: in una si baciano davanti al mare, con il cielo che si tinge dei colori del tramonto; in un'altra si stringono a bordo di uno yacht, mentre un primo piano in bianco e nero immortala un altro bacio.