Alessandro Matri spegne 35 candeline, guarda le foto della festa

Alessandro Matri compie 35 anni e festeggia con un party in un locale esclusivo di Milano, insieme a tanti amici (tra cui Cristian Brocchi), alla compagna Federica Nargi e alle loro figlie Sofia e Beatrice. La ex velina, sensuale e raffinata in un tubino rosa con lo scollo ornato di pizzo, ha fatto gli auguri via social al papà delle sue bimbe e accanto a una foto della famiglia al completo ha scritto: "Tutto ciò che ho sempre voluto... tutto ciò di cui ho avuto bisogno è QUI non servono parole... Buon compleanno a te amore nostro".