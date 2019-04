Alena Seredova, dedica d amore ad Alessandro Nasi per il compleanno

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Una dedica speciale, per il compagno Alessandro Nasi. Alena Seredova festeggia i 45 anni del suo amore su Instagram. "Nel bene, nel male... ci sei sempre con il cuore pronto ad aiutarci", scrive la bellissima showgirl e posta le foto con i figli avuti dall'ex marito Gigi Buffon. La loro è una bella famiglia allargata, vissuta lontano dalla vita mondana, a Torino. Il post è stato subito sommerso da like e commenti d'affetto per la coppia.