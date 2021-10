24 ottobre 2021 05:15

A Milano a caccia di acquisti, da Emma a Justine Mattera

L'autunno tiepido invoglia i vip a fare lunghe passeggiate e, con l'occasione, approfittare anche per un po' di shopping. Justine Msttera ha approfittato per spese pazze nelle le boutique di lusso. A spasso tra le vetrine di via Montenapoleone c'è anche Fillipa Lagerback con il cane Whisky, e Amaurys Perez che torna a asa stringendo in mano sacchetti preziosi. In centro a Milano ci sono anche Edoardo Stoppa e Juliana Moreira, che presenizaino all'evento organizzato dalla LILT per sensibilizzare sulla prevenzione del tumore al seno, e Emma Marrone. Guardali nella gallery...