L'attore e regista si è separato ufficialmente lo scorso anno da Rosalind Ross, da cui ha avuto il figlio Lars. In precedenza era stato a lungo sposato con Robyn Moore, madre di sette dei suoi nove figli. Nel 2011 il sanguinoso divorzio, uno dei più costosi della storia di Hollywood: Gibson avrebbe versato oltre 400 milioni di dollari alla ex. C'è stata poi la relazione con Oksana Grigorieva, da cui è nata una bambina.