Fiammetta Cicogna pancione (e seno) allo scoperto

Una tuta a pois e un pancione esplosivo in bella mostra. Fiammetta Cicogna in dolce attesa di due gemelli non sta più nella pelle e dopo aver comunicato via social la gravidanza, mostra le sue forme arrotondate. Durante una festa a bordo piscina a Cannes insieme all'amica anche lei incinta, si diletta in balli sfrenati con pancione esplosivo e con seno dall'effetto vedo-non vedo.