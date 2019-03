Ferragnez, colpo di scena al compleanno: Leone regala effetti speciali

Doppia festa in casa Ferragnez. Il piccolo di casa Leone spegne la prima candelina e Fedez celebra insieme a lui la festa del papà, optando per un look coordinato. "Compleanno di Leo featuring festa del papà. Un anno che sembra volato, un anno insieme al mio migliore amico, un anno che mi ha cambiato più di una vita intera. Insomma, un anno di noi Auguri a tutti i papà" scrive il rapper su Instagram, prima di accogliere gli invitati.



Il tema scelto per la festa è il mondo sottomarino, con squaletti che spuntano ovunque: nei palloncini, sui biscotti e naturalmente sulla torta. Nulla è stato lasciato al caso e mamma Chiara riprende tutto con il telefonino, per condividere questo giorno speciale con i follower.

leggi tutto