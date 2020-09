Fedez scende in campo con la stella del basket e... il suo piede fa crack

La canotta dei Los Angeles Lakers con il numero 8 e un compagno di giochi come un'ex stella dell'Nba come Gigi Datome, oggi all'Olimpia Milano. Per Fedez la partitella di allenamento di basket poteva essere un bellissimo ricordo, impreziosito dallo sfoggio di una certa abilità cestitistica. Peccato che la partita sia finita... all'ospedale, dove è stato portato dopo una brutta caduta: legamento rotto, caviglia come un melone e gesso.