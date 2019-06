Fedez a casa da solo fa un colpo di testa: “Tutti i Ferragnez sono blond”

Il figlio Leone è al mare con la nonna, la moglie Chiara è in viaggio per lavoro, Fedez a casa da solo a combattere l'afa milanese si lascia andare ai colpi di testa. Eccolo in versione bionda. “Ho battuto sul tempo l'arrivo dei capelli bianchi” scrive ironico mostrando la tinta chiarissima mentre sorride a 32 denti mezzo nudo. La Ferragni lo guarda sorpresa in videochiamata, poi scrive: “Ora in famiglia siamo tutti biondi”. Fan divisi tra chi apprezza e chi grida aiuto: "Chiara fai qualcosa per favore".