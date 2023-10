Il settimanale “Chi” pubblica le foto della giornalista con la bambina durante una cena di classe. E’ stata proprio la piccola, che ama la danza e che sa che Carlotta le sta dedicando tutta la sua vita, a convincere la madre a dare una svolta, tornando nella Capitale per ricominciare lì dove tutto era finito.

Dopo anni in Provenza Carlotta Mantovan, vedova di Fabrizio Frizzi, torna a vivere a Roma con la figlia Stella, 10 anni.

Carlotta Mantovan, 40 anni, è sorridente e solare insieme alla figlia Stella. Partecipano a una serata insieme ad altri compagni di classe della bambina, l'una a fianco all’altra, belle, eleganti e unite. Sono passati più di cinque anni dalla morte di Fabrizio Frizzi. Per diverso tempo la Mantovan ha voluto proteggere la privacy della figlia andando a vivere in Francia tra la natura. Sui social postava immagini in bici tra distese di prati oppure a cavallo, la sua grande passione. Ora però è arrivato il momento di tornare a Roma e ricominciare proprio là dove c’è il ricordo di Fabrizio.

Stella ha il sorriso di Fabrizio Frizzi Ospite a "Verissimo", qualche tempo fa, Carlotta Mantovan aveva raccontato della figlia Stella nata nel 2013 dall’amore con Fabrizio Frizzi, il conduttore scomparso il 26 marzo 2018. "Lei è la mia forza, il motore della mia vita. Ha il sorriso, la gioia e le mani di Fabrizio. Quando la vedo sorridere, vedo lui", aveva spiegato Carlotta. "Con Stella parliamo di lui tutti i giorni – aveva detto la Mantovan - Quando vediamo un prato di fiori gialli salutiamo papà perché era il suo colore preferito. Lo vediamo nelle piccole cose".

La storia d’amore con Fabrizio Frizzi Carlotta Mantovan e Fabrizio Frizzi si sono sposati nel 2014 nella parrocchia di San Gabriele Arcangelo a Roma, dopo 13 anni d’amore e una bambina. La storia tra il conduttore tv e la giornalista era nata dietro le quinte del concorso di Miss Italia nel 2001, dove lui conduceva il programma e lei aspirava alla corona (classificandosi al secondo posto). Nonostante le polemiche per la differenza d'età, 24 anni, hanno portato avanti la loro relazione con grande convinzione e stima.