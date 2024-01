Fabrizio Corona è tornato single? Il post sibillino di Sara Barbieri

Tgcom24

Sara Barbieri, è finita con il compagno Fabrizio Corona? Qualche voce aveva iniziato a circolare nei giorni scorsi a proposito della rottura tra Fabrizio Corona e Sara Barbieri. Il messaggio della modella sembra confermare il gossip: non lo dice chiaramente ma le sue parole dure lasciano poco spazio ai dubbi. "Nel mio silenzio sono rimasta per più di due anni e mezzo, la mia storia è molto complessa, come la mia persona e non mi vergogno di dirlo, perché credo che ognuno a modo suo lo sia", ha scritto. "In questi anni, sono rimasta a guardare, osservare, visto situazioni dove credevo che per me 'fossero esperienze di vita' quando giorno per giorno mi hanno fatta sentire fuori dal mondo e il mondo me lo sono creata dentro di me, isolandomi e allontanandomi da tutto e tutti, pensando che fosse l'unico modo per proteggere chi mi voleva davvero bene" ha aggiunto.

Sara Barbieri: "Una gabbia dorata che mi ha distrutta" Sara Barbieri prosegue nel suo post. Non nomina mai direttamente Fabrizio Corona ma il riferimento è evidente: "E' un loop e quando ti svegli hai paura di affrontarlo e ritornarci sembra la strada più semplice per non affrontare la sofferenza". Il post prosegue: "Non ho mai condiviso troppo della mia vita personale perché odio il modo in cui vengono usati i social. La gabbia dorata tanto giudicata mi ha distrutta giorno per giorno". Il suo sfogo diventa un appello, un'esortazione a "non aggrapparsi mai a situazioni per la paura di affrontare la vita reale: i conti prima o poi arrivano, quindi ascoltate chi vi vuole davvero bene, anche se spesso le parole dette non vi arrivano le capirete".

Verso la rinascita Sara Barbieri conclude il suo messaggio che sembra decretare la fine della relazione con Fabrizio Corona: "Non credo nelle vendette, penso sia il modo peggiore per sfogare la rabbia, ma credo nelle rinascite, nel prendersi cura di sé stessi e non arrendersi mai, anche quando spesso le persone che consideravi vicino a te non aspettano di vederti cadere, di vederti 'finita'. La miglior vendetta è cambiare 'occhiali'. Cadere, reagire e soprattutto vivere".

Sara Barbieri per due anni e mezzo la ragazza di Fabrizio Corona Tra Sara Barbieri e Fabrizio Corona sembrava una grande storia d'amore. Insieme posavano spesso e volentieri per i social in atteggiamenti intimi e appassionati e anche i paparazzi avevano carpito le loro effusioni. La modella pareva avere un ottimo rapporto anche con Carlos Maria Corona, il figlio che il suo ex compagno aveva avuto da Nina Moric.

Quando Fabrizio Corona e Sara Barbieri volevano diventare marito e moglie Nel giugno 2022 Fabrizio Corona aveva annunciato le nozze imminenti: "A settembre sposo Sara Barbieri" aveva detto. Parlando con il settimanale Chi aveva aggiunto: "Perché sposarla? Perché do un valore più alto alle nozze, altrimenti non avrebbe senso. Non sono un buon partito... Ha 26 anni meno di me, ma non è una bambina, è una persona molto particolare" e aveva anche rivelato il desiderio di avere dei figli. I fiori d'arancio non sono ancora arrivati, ma niente lasciava supporre che le cose si fossero messe male per la coppia.

Chi è Sara Barbieri, la (ex) fidanzata di Fabrizio Corona: età e carriera da modella Sara Barbieri è una modella di 23enne, la differenza d'età con Fabrizio Corona è notevole: ben 26 anni.. Ha collaborato con molti brand di abbigliamento nelle loro campagne pubblicitarie ed è particolarmente attiva su Instagram dove è seguita da oltre 58 mila follower. Prima di iniziare una relazione con Fabrizio Corona è stata legata al cantante Salmo.