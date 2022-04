Fabrizio Corona evade di domiciliari e va dalla ex Nina Moric: "Mi hai rubato dei soldi, li rivoglio"

L'ex re dei paparazzi, che risulta essere ai domiciliari, dove per motivi di salute sta scontando la condanna definitiva, è invece uscito di casa venerdì sera per recarsi dall'ex Nina Moric, nella zona della Fondazione Prada dove vive la modella a Milano. L'incontro si sarebbe trasformato in una furiosa lite per via delle accuse mosse dal fotografo all'ex moglie di avergli sottratto del denaro da casa mentre lui era assente. Ambedue avrebbero chiamato quindi le forze dell'ordine per denunciare, lei l'aggressione fisica da parte dell'ex marito e lui il furto di denaro.

Una volta placata la lite i carabinieri hanno constatato che non c'è stata alcuna aggressione fisica ai danni di Nina Moric, ma hanno dovuto denunciare Fabrizio Corona per evasione dai domiciliari. A quell'ora non aveva il permesso di uscire.

L'unica consolazione per il fotografo, già indagato per un presunto ricatto sessuale, dopo la denuncia depositata da una donna che si era rivolta a lui per alcuni servizi pubblicitari, è che potrà a sua volta sporgere denuncia contro Nina Moric per il furto subito. Furto che la modella nega risolutamente di aver commesso.