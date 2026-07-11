Eva Herzigova e Carla Bruni, reunion tra ex modelle
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Eva Herzigova e Gregor Marsiaj sposi dopo 25 anni: © Instagram
Dopo venticinque anni insieme e tre figli, Eva Herzigova e Gregor Marsiaj sono diventati marito e moglie. La top model ceca, 53 anni, e l'imprenditore torinese, 49, hanno scelto Torino per celebrare le nozze, organizzate sabato 11 luglio con una cerimonia civile riservata a familiari e amici.
Il sì è stato pronunciato nella Sala dei Plebisciti di Palazzo Carignano, davanti a circa cento invitati. Una location dal forte valore simbolico per la coppia: Gregor Marsiaj è infatti originario del capoluogo piemontese, mentre Herzigova da anni mantiene un forte legame con l'Italia.
Ad accompagnare il rito sarebbero state alcune esecuzioni di musica classica al pianoforte. Al termine della cerimonia, gli sposi e i loro ospiti si sono trasferiti al Del Cambio, storico ristorante torinese insignito di una stella Michelin, per una cena all'insegna dell'eleganza e della discrezione. Tra le indiscrezioni circolate alla vigilia era emerso anche il nome di Naomi Campbell, amica di lunga data della sposa, ma la sua presenza non è stata confermata.
La scelta di Palazzo Carignano non è passata inosservata. L'edificio è infatti uno dei luoghi più significativi della storia italiana: fu sede del Parlamento Subalpino e del primo Parlamento del Regno d'Italia e oggi ospita il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano.
Anche il Del Cambio rappresenta una delle istituzioni della città. Situato a pochi passi dal luogo della cerimonia, il celebre ristorante ha accolto gli invitati per il ricevimento, suggellando una giornata che ha unito storia, tradizione e alta cucina nel cuore di Torino.
Nata il 10 marzo 1973 nella Repubblica Ceca, Eva Herzigova è stata una delle top model più celebri degli anni Novanta. La notorietà internazionale arrivò grazie alla celebre campagna Wonderbra, mentre in Italia è ricordata anche per la conduzione del Festival di Sanremo 1998 accanto a Raimondo Vianello e Veronica Pivetti. Prima di conoscere Marsiaj era stata sposata con Tico Torres, batterista dei Bon Jovi, dal 1996 al 1998.
Gregor Marsiaj, 49 anni, appartiene invece a una nota famiglia imprenditoriale torinese. Suo padre Giorgio Marsiaj ha fondato Sabelt, azienda specializzata nella produzione di sedili sportivi e sistemi di sicurezza per il motorsport.
La storia d'amore tra Herzigova e Marsiaj sarebbe iniziata nei primi anni Duemila dopo un incontro a Varigotti, in Liguria. Insieme hanno costruito una famiglia e avuto tre figli: George, nato nel 2007, Philippe nel 2011 ed Edward nel 2013. La proposta di matrimonio era arrivata già nel 2017, ma le nozze sono state celebrate soltanto oggi, trasformando una relazione lunga un quarto di secolo in un'unione ufficiale.
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