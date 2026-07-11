Dopo venticinque anni insieme e tre figli, Eva Herzigova e Gregor Marsiaj sono diventati marito e moglie. La top model ceca, 53 anni, e l'imprenditore torinese, 49, hanno scelto Torino per celebrare le nozze, organizzate sabato 11 luglio con una cerimonia civile riservata a familiari e amici.