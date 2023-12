Le critiche feroci sul suo aspetto le hanno causato anche "problemi con il cibo", come la principessa ha raccontato in un podcast

Bullismo e disturbi alimentari Spesso l'aspetto della principessa Eugenia di York e di sua sorella maggiore Beatrice è stato oggetto di scherno da parte dei media o dagli hater sui social. L'attenzione su di lei era costante, e la cosa non è stata semplice da digerire: "Penso che sicuramente ha causato un paio di problemi con il cibo, in termini della mia relazione con esso, o della mia relazione su come avrei dovuto apparire perché era sempre tipo: 'Non è un bell'outfit' o 'Lì era terribile'" ha confidato, riferendosi anche alle critiche ricevute per l'abbigliamento scelto in occasione del matrimonio di William e Kate nel 2011 (lei e Beatrice di York erano state paragonate alle sorellastre di Cenerentola). E ha aggiunto: "Suppongo che succeda a chiunque se sei sotto gli occhi del pubblico. Immagino che nella nostra famiglia succeda a quell'età in cui hai 13 anni e porti quello stupido taglio di capelli a scodella e sei un po' paffuto e… sai, tutti i ragazzi ti bullizzano".



Nuova vita in Portogallo Ora che ha 33 anni, è sposata con Jack Brooksbank e ha due figli (August, 2 anni, e Ernest nato a maggio), Eugenia di York è riuscita a lasciarsi questi problemi alle spalle. Vive per lo più in Portogallo, dove si è trasferita per via del lavoro del marito, e racconta: "E' il mio sogno perché posso andare al supermercato con la mia tuta da ginnastica e i capelli raccolti sulla testa e non preoccuparmene: non importa a nessuno".

