Eros Ramazzotti, nuovo flirt in vista: lei è una ex di Amici

Galeotto è stato un weekend in Liguria? Pare che siano stati gli indizi social (le foto simili dalla stessa località) a far uscire allo scoperto l’ennesimo presunto flirt di Eros Ramazzotti. Dopo l’addio a Marica Pellegrinelli, al cantante sono state attribuite numerose storie d’amore, tutte puntualmente smentite. Ora è la volta di una ex di Amici, Veronica Montali. Si attendono aggiornamenti…