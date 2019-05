Emily Ratajkowski tutta nuda su Instagram

Indossa un bracciale di diamanti e nient'altro. Emily Ratajkowski posa completamente nuda su Instgram, in ginocchio sul letto, con i lunghi capelli sciolti che le coprono strategicamente il seno e un lembo di lenzuolo a nascondere le parti intime. I follower impazziscono, e ricambiano il "regalo" con una pioggia di cuoricini.

"Di cosa sono fatti i sogni", scrive la seducente Emily accanto alla foto. E in effetti lei stessa è il sogno di molti. E' sexy come non mai: senza nulla addosso e con i capelli scompigliati sul letto disfatto. L'immaginazione dei fan vola...