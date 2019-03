Emily Ratajkowski non paga l'affitto: la modella e il marito nei guai

Insieme al marito vanta un patrimonio di circa 18 milioni di dollari, eppure non paga l'affitto. Emily Ratajkowski, secondo quanto riporta il New York Post, sarebbe finita nei guai insieme a Sebastian Bear-McClard, sposato nel febbraio 2018. La modella e il produttore vivono in un loft a New York, nel quartiere Noho, e sfruttando una vecchia legge che consente agli artisti in difficoltà di sospendere il pagamento dell'affitto, vanterebbero un debito di 120mila dollari.

Il legale del produttore si appella al fatto che Sebastian vuole difendere i loft e il quartiere in cui vive da sempre, ma secondo il proprietario dello stabile la coppia non pagherebbe dal 2017 e ora ha sporto denuncia chiedendo gli arretrati. Il marito di Emily vive nello stabile dal 2013. Il contratto sarebbe scaduto quattro anni dopo, ma da allora il produttore avrebbe smesso di pagare la pigione di 5mila dollari. Esiste una legge che vieta lo sfratto agli artisti in difficoltà che abitano in loft, proprio come quello della Ratajkowski che non ha una destinazione d'uso residenziale. La modella e il marito vinceranno la battaglia a difesa del loro nido d'amore?