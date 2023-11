Tgcom24

Ema Stokholma svela perché è finita con il compagno Angelo Madonia Ema Stokholma e Angelo Madonia sembravano innamoratissimi. Vivevano insieme e lei aveva conosciuto anche i due figli del ballerino, con i quali pareva aver instaurato un bellissimo rapporto. Poi però le cose hanno iniziato a non andare per il verso giusto, e la speaker radiofonica e il ballerino si sono detti addio: "Non è proprio un periodo semplice. Dopo un anno trascorso insieme, le nostre diversità caratteriali sono venute fuori e certi aspetti di Angelo non mi sono piaciuti. La gelosia è stata tra i problemi, ma non si è trattato dell’unico problema. Con il tempo ho capito che non siamo compatibili io e Angelo".

La fine dell'amore "Noi facevamo sul serio. Eravamo convinti delle nostre scelte e dei sentimenti. Anche perché siamo andati subito a convivere e la volontà di fare un percorso insieme c’era veramente. Ci abbiamo creduto entrambi, ma qualcosa è andato storto", ha spiegato Ema Stokholma, raccontando di essere tornata single. Non solo un momento di difficoltà dunque, ma una rottura vera e propria.

Parole dure verso l'ex fidanzato: "L'amore mi ha deluso" Ema Stokholma non rinuncia a tirare una frecciata velenosa nei confronti dell'ex fidanzato: "Pratico danza classica, il ballo è una passione che mi ha travolto e per il momento devo dire che non mi ha ancora deluso, come mi ha deluso invece l’amore. Grazie al ballo sto riuscendo a mantenere un equilibrio profondo con me stessa".



La storia nata a "Ballando con le stelle" Ema Stokholma e Angelo Madonia si sono conosciuti e innamorati a "Ballando con le stelle", lui ballerino professionista e lei concorrente del talent di Milly Carlucci. Si sono dimostrati da subito affiatati e in sintonia e l'amore è nato in fretta. Sono andati subito a convivere e sembravano felici, sui social postavano foto romantiche e dediche d'amore. "Mi hai reso migliore" scriveva lui condividendo attimi di tenerezza. "Prima di conoscerlo vedevo l'amore come una debolezza, ora sto imparando a fidarmi" aveva detto la conduttrice radiofonica. Non sembrava esserci alcuna nube all'orizzonte per loro, poi la rottura è arrivata in maniera inaspettata e ha stupito i fan della coppia.