Elisabetta Gregoraci paparazzata con Alessandro Basciano, ma lei dice: "Con Giulio Fratini tutto bene"

"Va tutto bene, da questo punto di vista sono noiosa, è così da due anni" ha detto Elisabetta Gregoraci al settimanale Chi a proposito della relazione con Giulio Fratini. E' ancora presto però per parlare di famiglia allargata: "E' un passo che va fatto con i tempi e i modi giusti per me. La mia relazione e la mia famiglia sono due componenti che fanno già parte della mia vita e che già convivono" ha spiegato. Intanto la conduttrice si gode una vacanza d'amore con l'imprenditore toscano, sfoggiando sui social il fisico perfetto in bikini e mostrando alcuni scorci paradisiaci. Con il compagno ha posato per un selfie durante una gita in barca, a riprova del fatto che sono affiatatissimi.