Elle Macpherson tutta nuda a 56 anni: il segreto di bellezza è nel drink

Non ha paura di invecchiare e a 56 anni si sente più bella e sana di quando ne aveva 30, tanto da posare mezza nuda durante la colazione. Quale sarà il segreto di bellezza di Elle Macpherson? La modella confessa di aver sostituito il caffè del mattino con un drink dai poteri magici. Che sia detossinante o meno, fatto sta che la Macpherson è sempre più “The body” per eccellenza.

Di origini australiane e nominata “The Body” negli anni Novanta per via delle sue misure a dir poco perfette, Elle continua a stupire e a lasciare senza fiato i follower. Segue una dieta “alcalina”, sana e bilanciata, e non fa mistero di bere quotidianamente un super-elisir che serve sia per mantenere il peso che per migliorare il sistema immunitario.

E così eccola posare con una tazzina tra le mani a colazione. Non si tratta del consueto caffè del risveglio, ma di un drink “miracoloso” che rende la bella 56enne sempre in grande forma. E se durante la giornata le viene voglia di caffè, allora sceglie quello biologico prodotto senza uso di pesticidi.

Il segreto della sua bellezza? Yoga, nuoto e pilates. Festeggia 55 anni e racconta di non essere mai ricorsa ai ritocchini, eppure il fisico della top model Elle MacPherson resta "The body" per eccellenza. Ha calcato le più importanti passerelle, ha campeggiato sulle cover delle migliori riviste, ha sfilato sui red carpet di mezzo mondo, sempre sulla cresta dell'onda, Elle MacPherson ha detto di sé: "Grazie al cielo non ho lo stesso fisico dei miei 20 anni . Questo corpo ha dato vita a due ragazzi incredibili e calcato passerelle di moda incredibili. Ci sono stati molti cambiamenti e sono grata al passare del tempo...".

