Elisabetta Gregoraci è tornata single dopo la fine della relazione con Giulio Fratini. Dopo i gossip sulla rottura è stata lei a confermare che con l'imprenditore toscano non ci fosse più nessun legame. "Essere lasciati è dura? Può darsi, non lo so, ho sempre mollato io. Ho sofferto per amore. Se lasci è perché capisci che ci sono condizioni che non vanno più bene, per il bene della coppia è meglio separarsi", ha detto in tv. I due hanno fatto coppia per circa due anni, poi le loro strade si sono separate.