Elisabetta Canalis bomba sexy alle Bahamas

Una vita in bikini. Le giornate americane della ex velina scorrono tra vacanze su spiagge incontaminate, selfie da mamma, feste tra amiche top (come Bianca Balti ed Elisa Sednaui) e coccole al marito Brian Perri. Eccola nell'ennesima sequenza bollente in due pezzi nero che risalta le sue forme perfette alle Bahamas...