Quattro passi tra le vie di Milano in compagnia del suo fedele amico a quattrozampe. Elena Barolo è stata paparazzata con Whisky al guinzaglio mentre camminava tra le vetrine nel centro del capoluogo lombardo. Niente shopping di lusso per la bella ex velina: solo qualche acquisto in farmacia prima di rientrare a casa.

Elena Barolo fa compere a Milano sola... con il cane

Look sportivo e di tendenza per Elena, che indossa un giubbotto di pelle, pantaloni chiari sfrangiati e stivaletti scamosciati con tacco basso. Occhiali da sole e l'immancabile mascherina completano il look per la passeggiata pomeridiana. Anche Whisky è super fashion, vestito con un piumino verde con tanto di cappuccio.

La Barolo e Whisky sono amici inseparabili. Il cagnolino è una presenza fissa nei post social della ex velina ed ha addirittura un suo profilo personale, seguitissimo dai fan. "Il mio amore piccolo" scrive la fashion blogger in un post con il cane, "Tanto Alessandro Martorana lo sa e non è geloso".

Elena Barolo fa shopping a Milano, occhi puntati sul fondoschiena
Passeggiata in centro a Milano con il cagnolino. Ecco Elena Barolo con il suo Whisky nel quadrilatero della moda. In versione sportiva con leggings e tshirt sopra l'ombelico la ex velina mostra il suo fisico e finisce nel mirino dei paparazzi per il suo fondoschiena rotondo.

