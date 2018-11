E' già Natale nelle case dei vip: guarda che alberi!

Federica Panicucci è tra le prime a decorare la casa con gli addobbi più belli: non basta l'albero perfettamente arricchito di palle, fiocchi, bamboline. In casa c'è anche il villaggio di Natale realizzato con tanti carillon a tema che si accendono illuminando di colori la neve e animando la casa con dolci musichette. Albero dorato in casa di Simona Ventura. Anche lei non ha aspettato il tradizionale giorno dell'Immacolata per arredare il salotto in vista delle festività. E poi ci sono gli alberi di Syria, della Pina Dj, di Alessandro Cattelan, di Melissa Satta, di Martina Colombari e non solo. Sfoglia la gallery e sbircia nelle case dei vip gli alberi più belli...