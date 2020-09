Per Donatella Versace relax di lusso tra le onde in Sardegna

E’ un’abitudine consolidata in casa Versace trasferirsi in un luogo da sogno prima di una sfilata. E così ecco Donatella in Sardegna in bikini rosa mentre pagaia con un suo collaboratore. La stilista sta lavorando alla prossima passerella e lo fa, più bionda e in forma che mai, dalla spiaggia di Porto Cervo.

Quelli immortalati dal settimanale Chi sono solo momenti di libertà nel pieno dell’attività della stilista: nuota in microbikini, pagaia, passeggia sulla sabbia bianca. Non rinuncia al sole e al mare in questi ultimi scampoli d’estate e ha scelto la Costa Smeralda per prepararsi alle sfide professionali che l’attendono a Milano. Nella lussuosa villa Donatella Versace lavora meglio e così eccola con il suo fido collaboratore mentre si concede qualche momento di svago. Poi ligia alle regole rimette la mascherina e si allontana dalla spiaggia.

La stilista ha compiuto 65 anni a maggio durante il lockdown e in quell’occasione ha postato uno scatto dal divano col cane e ha scritto: “Oggi sono grata per le cose semplici”. Non aveva potuto festeggiare, ma era stata comunque felice dell’affetto ricevuto. “Sarà, forse, questo periodo particolare che stiamo vivendo – aveva detto in un’intervista al Corriere della Sera - che mi ha portato ad apprezzare maggiormente la gioia che ti danno i piccoli gesti quotidiani e le persone che ti sono vicine, alzarmi e sentire Audrey che abbaia come se sapesse che oggi è un giorno particolare...”. I fan l’avevano travolta dai messaggi di auguri e lei aveva detto: “Non so cosa abbia fatto per meritare tutto questo, ma vorrei che tutti sapessero quanto li ho sentiti davvero vicini”.

