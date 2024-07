Diletta Leotta in luna di miele tra Aria d’amore e sudore con Loris Karius

Pochi giorni fa si è svolta la cerimonia di matrimonio in Sicilia, un evento che ha radunato amici, celebrità e parenti per festeggiare l'unione di Diletta Leotta e Loris Karius. La coppia ha scelto un lussuoso resort come cornice per il grande giorno, scambiandosi le promesse nuziali circondati da un gruppo di circa 150 ospiti. L'evento è stato un trionfo di emozioni, sfarzo e ricordi che rimarranno impressi nella memoria dei presenti, con festeggiamenti che si sono estesi fino alle prime luci dell'alba e preceduti da un white party scatenatissimo. Adesso, i novelli sposi si stanno concedendo un periodo di relax a Ibiza, dove trascorreranno la loro luna di miele in compagnia della piccola Aria.