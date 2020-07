E' già finita la storia d'amore infuocata tra Diletta Leotta e Daniele Scardina ? Pare proprio di sì. A lanciare la bomba attraverso la sua pagina Instagram è Riccardo Signoretti , direttore del settimanale Nuovo, che però non rivela i dettagli. La conduttrice e il pugile facevano coppia fissa da un anno e, durante il lockdown, si erano mostrati affiatatissimi. Da qualche settimana però non comparivano più insieme sui social... la crisi era già nell'aria?

Diletta Leotta di nuovo single? "E' finita con Scardina" Instagram 1 di 50 Instagram 2 di 50 Chi 3 di 50 Instagram 4 di 50 Chi 5 di 50 Instagram 50 di 50 Chi 50 di 50 Tgcom24 50 di 50 IPA 50 di 50 Instagram 10 di 50 Instagram 11 di 50 IPA 12 di 50 IPA 13 di 50 Instagram 14 di 50 IPA 15 di 50 Instagram 16 di 50 chi 17 di 50 Instagram 18 di 50 Instagram 19 di 50 Instagram 20 di 50 chi 21 di 50 Chi 22 di 50 chi 23 di 50 Diletta Leotta e King Toretto Instagram 24 di 50 Instagram 25 di 50 Instagram 26 di 50 Instagram 27 di 50 Instagram 28 di 50 Instagram 29 di 50 Instagram 30 di 50 Instagram 31 di 50 Instagram 32 di 50 Instagram 33 di 50 Instagram 34 di 50 Diletta Leotta 35 di 50 Instagram 36 di 50 Instagram 37 di 50 Instagram 38 di 50 Instagram 39 di 50 DILETTA LEOTTA Instagram 40 di 50 Instagram 41 di 50 Diva e Donna 42 di 50 Diva e Donna 43 di 50 Diva e Donna 44 di 50 Diva e Donna 45 di 50 Chi 46 di 50 chi 47 di 50 chi 48 di 50 instagram 49 di 50 spy 50 di 50 leggi dopo slideshow ingrandisci

LEGGI ANCHE > Diletta Leotta scotta in bikini, che weekend selvaggio con Toretto!

Né Diletta né Daniele hanno ufficializzato la notizia della loro separazione. Sui loro profili però non si vedono insieme da un po': lei tutta presa dal ritorno in video, lui diviso tra relax e allenamenti. L'ultimo avvistamento di coppia, un trekking sulle montagne che dominano il lago di Como. In quell'occasione erano sembrati complici e affiatatati, mentre camminavano mano nella mano e si godevano la vista dalla vetta. Anche durante la quarantena hanno deliziato i follower con siparietti a due dall'appartamento della Leotta di Milano: dai workout ai momenti di tenerezza hanno raccontato la storia di un amore che filava liscio e appassionato.

LEGGI ANCHE >Diletta Leotta sotto il diluvio: piedi a mollo e abito fradicio in diretta

Scardina e la Leotta hanno iniziato a frequentarsi nel 2019. Si sono conosciuti grazie a Gué Pequeno, si sono ritrovati per impegni professionali ed è scoccata la scintilla. Le foto rubate di loro due insieme nella notte di Ibiza hanno fatto il giro del web. Qualche tempo dopo, la conferma da parte dei diretti interessati di un amore che sembrava bollente. Dodici mesi sono trascorsi sereni, almeno all'apparenza, tra gite in barca, viaggi di coppia e dediche d'amore. Né la distanza (lui a Miami lei a Milano) né la convivenza forzata durante la quarantena sembravano averli messi in crisi. Evidentemente qualcosa tra loro deve essersi rotto ed è arrivato l'addio.

Diletta Leotta, attillata e "nuda" per il trekking con Scardina Instagram 1 di 35 Instagram 2 di 35 Instagram 3 di 35 Instagram 35 di 35 Instagram 35 di 35 Instagram 35 di 35 Instagram 35 di 35 Instagram 35 di 35 Instagram 35 di 35 Instagram 10 di 35 Instagram 11 di 35 Instagram 12 di 35 Instagram 13 di 35 Instagram 14 di 35 Instagram 15 di 35 Instagram 16 di 35 Instagram 17 di 35 Instagram 18 di 35 Instagram 19 di 35 Instagram 20 di 35 Instagram 21 di 35 Instagram 22 di 35 Instagram 23 di 35 Instagram 24 di 35 Instagram 25 di 35 Instagram 26 di 35 Instagram 27 di 35 Instagram 28 di 35 Instagram 29 di 35 Instagram 30 di 35 Instagram 31 di 35 Instagram 32 di 35 Instagram 33 di 35 Instagram 34 di 35 Instagram 35 di 35 leggi dopo slideshow ingrandisci

Potrebbe interessarti anche: