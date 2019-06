Diletta Leotta, chi è il misterioso ammiratore? Ipotesi Balotelli o Borriello

A Diletta Leotta, da poco tornata single dopo la rottura con Matteo Mammì, gli ammiratori certo non mancano. Uno in particolare, di sicuro molto audace, ha fatto recapitare alla bella conduttrice un enorme mazzo di rose rosse con tanto di invito a cena. Chi è, non è dato sapere. Il biglietto è firmato solo con le iniziali M. B. e subito è partito il totonome: chi pensa che sia Marco Borriello, chi scommette su Mario Balotelli.