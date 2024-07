Matteo Giunta posta una dolce dedica social a Federica Pellegrini in occasione della finale dei 200 stile ai Giochi olimpici 2024: "Questa sera per la prima volta dopo 20 anni, nella finale dei 200 stile alle Olimpiadi non ci sarà una corsia con il tuo nome! E niente...fa un certo effetto", scrive il compagno della campionessa di nuoto condividendo uno scatto di Federica in gara. La coppia è a Parigi con la figlia Matilde, ma, come sottolinea l'ex nuotatore e allenatore, a 20 anni dal suo debutto olimpico ad Atene, per la prima volta Federica non sarà tra gli atleti bensì tra gli spettatori.