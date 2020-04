Daniela Santanchè, ecco il compleanno in isolamento

"Un compleanno in clausura ma meraviglioso" quello di Daniela Santanchè , che ha compiuto 59 anni e ha festeggiato con una bellissima torta insieme a i suoi cari. A farle gli auguri c'erano il compagno Dimitri D'Asburgo Lorena , il figlio Lorenzo Mazzaro e la sua fidanzata Sara Faiz . Un party intimo in giardino per l'ex deputata che, circondata dagli amori della sua vita, è "straordinariamente contenta", come esclama nel video condiviso sulla sua pagina Instagram.

La candelina, una soltanto, poggia sulla sommità di una torta a tre piani a tema culinario, decorata con cappello da chef, casacca e utensili da cucina, in onore alla sua grande passione. Dall'isolamento a Milano la Pitonessa condivide gli scatti di tutti i manicaretti che prepara: dalle pizze al tiramisù passando per i biscotti e le uova al tegamino.

Per la sua festa di compleanno la Santanchè ha scelto un look comodo e sobrio, ma senza rinunciare ai dettagli scintillanti e agli occhiali da sole. Insieme a Dimitri, Lorenzo e Sara ha trascorso un pomeriggio in allegria godendosi il sole in giardino e un po' di champagne servito in bicchieri di cristallo.

Daniela Santanchè fa coppia con D'Asburgo Lorena dal 2016 e l'amore tra loro va a gonfie vele: sempre teneri e affettuosi l'uno con l'altro, si scambiano anche un bacio a favore di camera. Lorenzo è il figlio che ha avuto dall'ingegner Canio Giovanni Mazzaro, con cui è stata legata nella seconda metà degli anni '90. Il ragazzo, oggi 24enne, fa coppia con la bella Sara Faiz, imprenditrice di origini olandesi e marocchine, con la quale convive a Londra. Per l'isolamento la coppia ha raggiunto Milano e la casa di Daniela, che non avrebbe potuto essere più felice di così...

