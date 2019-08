Dalla Corvaglia alla Cagnotto, tuffi vip di fine estate

Un tuffo all'alba nelle limpide acque della Sardegna per Maddalena Corvaglia , che si gode una vacanza tra coccole e relax con il suo compagno Alessandro Viani . Con un salto spericolato, Filippo Magnini si getta tra le onde, come Giulia Calcaterra che mette in evidenza il suo corpo scolpito in una capriola mozzafiato. E se si parla di tuffi non può mancare Tania Cagnotto , che si esibisce in un sincro con papà Giorgio, con mamma Carmen e con il marito Stefano.

Ilary Blasi e Francesco Totti sono in barca al largo di Ponza e dopo le carezze bollenti si buttano in mare, lei statuaria in bikini blu, lui atletico in pantaloncini e addominali in bella vista. Bianca Brandolini D'Adda si getta in acqua da bordo piscina, Katy Perry in Costiera Amalfitana si lancia da uno scoglio. E poi ci sono Diletta Leotta, Claudia Gerini, Mercedesz Henger... guardali tutti nella gallery.